***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ak Yatırım A.Ş. 95.653,62 % 0,021 % 0,3204 % 1.525,7544Alternatif Yatırım A.Ş. 7.180,42 % 0,02 % 0,0241 % 120,2606BGC Yatırım A.Ş. 99.244,91 % 0,03 % 0,3324 % 1.108,0956Global Yatırım A.Ş. 59.548,52 % 0,0179 % 0,1995 % 1.117,467İnfo Yatırım A.Ş. 6.716,95 % 0,0168 % 0,0225 % 134,2313İş Yatırım A.Ş. 534.203,36 % 0,0108 % 1,7894 % 16.577,821Oyak Yatırım A.Ş. 1.398,01 % 0,0178 % 0,0047 % 26,2347Tacirler Yatırım A.Ş. 8.836,9 % 0,021 % 0,0296 % 140,9554Tera Yatırım A.Ş. 685.205,6 % 0,0168 % 2,2952 % 13.662,0184Yatırım Finansman A.Ş. 2.679,7 % 0,021 % 0,009 % 42,7436Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 5.855,32 % 0,012 % 0,0196 % 163,8545Gedik Yatırım A.Ş. 39.047,93 % 0,036 % 0,1308 % 362,921TEB Yatırım A.Ş. 915,01 % 0,0315 % 0,0031 % 9,7308Deniz Yatırım A.Ş. 7,4 % 0,02 % 0 % 0,1239Phillip Capital Yatırım A.Ş. 1.854,09 % 0,0178 % 0,0062 % 34,7934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902554BIST