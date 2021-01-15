***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 12:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 95.653,62 % 0,021 % 0,3204 % 1.525,7544
Alternatif Yatırım A.Ş. 7.180,42 % 0,02 % 0,0241 % 120,2606
BGC Yatırım A.Ş. 99.244,91 % 0,03 % 0,3324 % 1.108,0956
Global Yatırım A.Ş. 59.548,52 % 0,0179 % 0,1995 % 1.117,467
İnfo Yatırım A.Ş. 6.716,95 % 0,0168 % 0,0225 % 134,2313
İş Yatırım A.Ş. 534.203,36 % 0,0108 % 1,7894 % 16.577,821
Oyak Yatırım A.Ş. 1.398,01 % 0,0178 % 0,0047 % 26,2347
Tacirler Yatırım A.Ş. 8.836,9 % 0,021 % 0,0296 % 140,9554
Tera Yatırım A.Ş. 685.205,6 % 0,0168 % 2,2952 % 13.662,0184
Yatırım Finansman A.Ş. 2.679,7 % 0,021 % 0,009 % 42,7436
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 5.855,32 % 0,012 % 0,0196 % 163,8545
Gedik Yatırım A.Ş. 39.047,93 % 0,036 % 0,1308 % 362,921
TEB Yatırım A.Ş. 915,01 % 0,0315 % 0,0031 % 9,7308
Deniz Yatırım A.Ş. 7,4 % 0,02 % 0 % 0,1239
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 1.854,09 % 0,0178 % 0,0062 % 34,7934
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902554
BIST