***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 12.713,13 % 0,02 % 0,0072 % 35,8454Ak Yatırım A.Ş. 4.838,44 % 0,021 % 0,0027 % 13,0049Alternatif Yatırım A.Ş. 10.567,29 % 0,02 % 0,006 % 29,823BGC Yatırım A.Ş. 99.781,27 % 0,03 % 0,0563 % 187,7288Deniz Yatırım A.Ş. 90.212,23 % 0,0021 % 0,0509 % 2.424,7348İnfo Yatırım A.Ş. 5.387,83 % 0,0168 % 0,003 % 18,1429İş Yatırım A.Ş. 402.315,6 % 0,0196 % 0,2271 % 1.158,5877Oyak Yatırım A.Ş. 742,74 % 0,0179 % 0,0004 % 2,3486Tacirler Yatırım A.Ş. 34.006,44 % 0,0204 % 0,0192 % 94,1558TEB Yatırım A.Ş. 12.732,69 % 0,0315 % 0,0072 % 22,8194Tera Yatırım A.Ş. 83.281,24 % 0,0166 % 0,047 % 283,1765Yatırım Finansman A.Ş. 40.229,92 % 0,02 % 0,0227 % 113,5369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902568BIST