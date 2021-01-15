***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 12:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 12.713,13 % 0,02 % 0,0072 % 35,8454
Ak Yatırım A.Ş. 4.838,44 % 0,021 % 0,0027 % 13,0049
Alternatif Yatırım A.Ş. 10.567,29 % 0,02 % 0,006 % 29,823
BGC Yatırım A.Ş. 99.781,27 % 0,03 % 0,0563 % 187,7288
Deniz Yatırım A.Ş. 90.212,23 % 0,0021 % 0,0509 % 2.424,7348
İnfo Yatırım A.Ş. 5.387,83 % 0,0168 % 0,003 % 18,1429
İş Yatırım A.Ş. 402.315,6 % 0,0196 % 0,2271 % 1.158,5877
Oyak Yatırım A.Ş. 742,74 % 0,0179 % 0,0004 % 2,3486
Tacirler Yatırım A.Ş. 34.006,44 % 0,0204 % 0,0192 % 94,1558
TEB Yatırım A.Ş. 12.732,69 % 0,0315 % 0,0072 % 22,8194
Tera Yatırım A.Ş. 83.281,24 % 0,0166 % 0,047 % 283,1765
Yatırım Finansman A.Ş. 40.229,92 % 0,02 % 0,0227 % 113,5369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902568
BIST