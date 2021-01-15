***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 156.089,7 % 0,017 % 0,1088 % 639,8948Ak Yatırım A.Ş. 177.838,56 % 0,0209 % 0,1239 % 593,0112Alternatif Yatırım A.Ş. 150.501,83 % 0,021 % 0,1049 % 499,4658BGC Yatırım A.Ş. 777.051,44 % 0,03 % 0,5415 % 1.805,0533Deniz Yatırım A.Ş. 37.780,87 % 0,0024 % 0,0263 % 1.097,0943Gedik Yatırım A.Ş. 57.446,13 % 0,02 % 0,04 % 200,1727Global Yatırım A.Ş. 949.939,92 % 0,0179 % 0,662 % 3.708,554ICBC Yatırım A.Ş. 137.798,39 % 0,02 % 0,096 % 480,1726İnfo Yatırım A.Ş. 216.281,26 % 0,016 % 0,1507 % 942,0678İş Yatırım A.Ş. 2.496.239,24 % 0,0177 % 1,7397 % 9.828,7022Oyak Yatırım A.Ş. 174.059,04 % 0,0176 % 0,1213 % 689,2347Phillip Capital Yatırım A.Ş. 306.214,02 % 0,0178 % 0,2134 % 1.198,9148Piramit Yatırım A.Ş. 63.799,9 % 0,016 % 0,0445 % 277,8966Tacirler Yatırım A.Ş. 20.105,3 % 0,021 % 0,014 % 66,7228TEB Yatırım A.Ş. 442.497,54 % 0,0315 % 0,3084 % 979,1161Tera Yatırım A.Ş. 2.277.455,32 % 0,0166 % 1,5872 % 9.561,4776Vakıf Yatırım A.Ş. 42.715,85 % 0,0277 % 0,0298 % 107,6189Yatırım Finansman A.Ş. 208.151,73 % 0,02 % 0,1451 % 725,3263Burgan Yatırım A.Ş. 469,22 % 0,0315 % 0,0003 % 1,0381Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 221.260,2 % 0,0103 % 0,1542 % 1.497,0948Şeker Yatırım A.Ş. 864,75 % 0,0158 % 0,0006 % 3,8262Ünlü Yatırım A.Ş. 5.447,37 % 0,04 % 0,0038 % 9.491Zıraat Yatırım A.Ş. 941,27 % 0,021 % 0,0007 % 3,1238http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902574BIST