***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 13:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIS İstanbul Portföy İkinci serbest Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 156.089,7 % 0,017 % 0,1088 % 639,8948
Ak Yatırım A.Ş. 177.838,56 % 0,0209 % 0,1239 % 593,0112
Alternatif Yatırım A.Ş. 150.501,83 % 0,021 % 0,1049 % 499,4658
BGC Yatırım A.Ş. 777.051,44 % 0,03 % 0,5415 % 1.805,0533
Deniz Yatırım A.Ş. 37.780,87 % 0,0024 % 0,0263 % 1.097,0943
Gedik Yatırım A.Ş. 57.446,13 % 0,02 % 0,04 % 200,1727
Global Yatırım A.Ş. 949.939,92 % 0,0179 % 0,662 % 3.708,554
ICBC Yatırım A.Ş. 137.798,39 % 0,02 % 0,096 % 480,1726
İnfo Yatırım A.Ş. 216.281,26 % 0,016 % 0,1507 % 942,0678
İş Yatırım A.Ş. 2.496.239,24 % 0,0177 % 1,7397 % 9.828,7022
Oyak Yatırım A.Ş. 174.059,04 % 0,0176 % 0,1213 % 689,2347
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 306.214,02 % 0,0178 % 0,2134 % 1.198,9148
Piramit Yatırım A.Ş. 63.799,9 % 0,016 % 0,0445 % 277,8966
Tacirler Yatırım A.Ş. 20.105,3 % 0,021 % 0,014 % 66,7228
TEB Yatırım A.Ş. 442.497,54 % 0,0315 % 0,3084 % 979,1161
Tera Yatırım A.Ş. 2.277.455,32 % 0,0166 % 1,5872 % 9.561,4776
Vakıf Yatırım A.Ş. 42.715,85 % 0,0277 % 0,0298 % 107,6189
Yatırım Finansman A.Ş. 208.151,73 % 0,02 % 0,1451 % 725,3263
Burgan Yatırım A.Ş. 469,22 % 0,0315 % 0,0003 % 1,0381
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 221.260,2 % 0,0103 % 0,1542 % 1.497,0948
Şeker Yatırım A.Ş. 864,75 % 0,0158 % 0,0006 % 3,8262
Ünlü Yatırım A.Ş. 5.447,37 % 0,04 % 0,0038 % 9.491
Zıraat Yatırım A.Ş. 941,27 % 0,021 % 0,0007 % 3,1238
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902574
BIST