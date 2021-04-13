***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 19:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FYA Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 49.294,82 % 0,021 % 0,0312 % 148,4527
Alternatif Yatırım A.Ş. 10.320 % 0,021 % 0,0065 % 31,0789
BGC Yatırım A.Ş. 34.701,03 % 0,03 % 0,0219 % 73,1522
Garanti Yatırım A.Ş. 5.099,06 % 0,0262 % 0,0032 % 12,2848
Global Yatırım A.Ş. 62.447,84 % 0,0177 % 0,0395 % 223,0419
İş Yatırım A.Ş. 433.890,57 % 0,0075 % 0,2744 % 3.642,0744
İnfo Yatırım A.Ş. 14.522,6 % 0,016 % 0,0092 % 57,4024
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 1.239,68 % 0,0178 % 0,0008 % 4,3922
Tacirler Yatırım A.Ş. 8.792,55 % 0,021 % 0,0056 % 26,4789
Tera Yatırım A.Ş. 199.530,08 % 0,0165 % 0,1262 % 763,0419
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927604
BIST