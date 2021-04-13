***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 19:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIP Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 6.505,6 % 0,017 % 0,0026 % 15,4321
Ak Yatırım A.Ş. 10.221,13 % 0,021 % 0,0041 % 19,6271
Alternatif Yatırım A.Ş. 2.335,7 % 0,021 % 0,0009 % 4,4851
BGC Yatırım A.Ş. 47.364,47 % 0,03 % 0,0191 % 63,6607
Deniz Yatırım A.Ş. 8.693,14 % 0,0019 % 0,0035 % 188,7407
İnfo Yatırım A.Ş. 12.892,69 % 0,0172 % 0,0052 % 30,1961
İş Yatırım A.Ş. 188.809,25 % 0,019 % 0,0761 % 401,672
Tacirler Yatırım A.Ş. 4,95 % 0,021 % 0 % 0,0095
Tera Yatırım A.Ş. 4.615 % 0,0168 % 0,0019 % 11,0775
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927605
BIST