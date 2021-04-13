***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 19:49
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIS Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 125.765,88 % 0,017 % 0,0315 % 185,173
Ak Yatırım A.Ş. 292.401,78 % 0,021 % 0,0732 % 348,5166
Alternatif Yatırım A.Ş. 17.413,56 % 0,021 % 0,004 % 20,7552
BGC Yatırım A.Ş. 282.447,94 % 0,03 % 0,0707 % 235,6577
Deniz Yatırım A.Ş. 3.343,65 % 0,0018 % 0,0008 % 47,795
Gedik Yatırım A.Ş. 5.449,52 % 0,02 % 0,0014 % 6,8194
Global Yatırım A.Ş. 265.186,96 % 0,0178 % 0,0664 % 371,8572
ICBC Yatırım A.Ş. 22.046,04 % 0,02 % 0,0055 % 27,5915
İnfo Yatırım A.Ş. 148.390,19 % 0,0167 % 0,0371 % 222,0713
İş Yatırım A.Ş. 997.453,97 % 0,0126 % 0,2497 % 1.989,2928
Oyak Yatırım A.Ş. 45.617,1 % 0,0178 % 0,0114 % 63,9665
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 102.504,07 % 0,0191 % 0,0257 % 134,2853
Piramit Yatırım A.Ş. 7.909,37 % 0,016 % 0,002 % 12,3733
Şeker Yatırım A.Ş. 824,05 % 0,0157 % 0,0002 % 1,3096
Tacirler Yatırım A.Ş. 23.623,2 % 0,0208 % 0,0059 % 28,3815
TEB Yatırım A.Ş. 32.186,7 % 0,0315 % 0,0081 % 25,5757
Tera Yatırım A.Ş. 1.349.501,55 % 0,0173 % 0,3378 % 1.951,8992
Ünlü Yatırım A.Ş. 34.939,54 % 0,04 % 0,0087 % 21,8635
Yatırım Finansman A.Ş. 18.112,39 % 0,021 % 0,0045 % 21,5883
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 46.198,85 % 0,01 % 0,0116 % 115,6386
Zıraat Yatırım A.Ş. 302,83 % 0,021 % 0,0001 % 0,3609
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927607
BIST