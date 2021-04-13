***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIS Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 125.765,88 % 0,017 % 0,0315 % 185,173Ak Yatırım A.Ş. 292.401,78 % 0,021 % 0,0732 % 348,5166Alternatif Yatırım A.Ş. 17.413,56 % 0,021 % 0,004 % 20,7552BGC Yatırım A.Ş. 282.447,94 % 0,03 % 0,0707 % 235,6577Deniz Yatırım A.Ş. 3.343,65 % 0,0018 % 0,0008 % 47,795Gedik Yatırım A.Ş. 5.449,52 % 0,02 % 0,0014 % 6,8194Global Yatırım A.Ş. 265.186,96 % 0,0178 % 0,0664 % 371,8572ICBC Yatırım A.Ş. 22.046,04 % 0,02 % 0,0055 % 27,5915İnfo Yatırım A.Ş. 148.390,19 % 0,0167 % 0,0371 % 222,0713İş Yatırım A.Ş. 997.453,97 % 0,0126 % 0,2497 % 1.989,2928Oyak Yatırım A.Ş. 45.617,1 % 0,0178 % 0,0114 % 63,9665Phillip Capital Yatırım A.Ş. 102.504,07 % 0,0191 % 0,0257 % 134,2853Piramit Yatırım A.Ş. 7.909,37 % 0,016 % 0,002 % 12,3733Şeker Yatırım A.Ş. 824,05 % 0,0157 % 0,0002 % 1,3096Tacirler Yatırım A.Ş. 23.623,2 % 0,0208 % 0,0059 % 28,3815TEB Yatırım A.Ş. 32.186,7 % 0,0315 % 0,0081 % 25,5757Tera Yatırım A.Ş. 1.349.501,55 % 0,0173 % 0,3378 % 1.951,8992Ünlü Yatırım A.Ş. 34.939,54 % 0,04 % 0,0087 % 21,8635Yatırım Finansman A.Ş. 18.112,39 % 0,021 % 0,0045 % 21,5883Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 46.198,85 % 0,01 % 0,0116 % 115,6386Zıraat Yatırım A.Ş. 302,83 % 0,021 % 0,0001 % 0,3609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927607BIST