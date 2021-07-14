***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 10:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IIP Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 7.660,95 % 0,02 % 0,0031 % 15,5637
Ak Yatırım A.Ş. 10.221,13 % 0,021 % 0,0042 % 19,7946
Alternatif Yatırım A.Ş. 5.643,31 % 0,02 % 0,0023 % 11,4755
BGC Yatırım A.Ş. 50.879,84 % 0,03 % 0,0207 % 68,972
Deniz Yatırım A.Ş. 26.284,01 % 0,0019 % 0,0107 % 552,4184
İnfo Yatırım A.Ş. 13.849,64 % 0,016 % 0,0056 % 35,2019
İş Yatırım A.Ş. 333.389,56 % 0,0215 % 0,1356 % 630,128
Tacirler Yatırım A.Ş. 112,92 % 0,0171 % 0 % 0,2685
Tera Yatırım A.Ş. 6.297,11 % 0,0168 % 0,0026 % 15,244
Garanti Yatırım A.Ş. 2.620,99 % 0,0263 % 0,0011 % 4,0607
TEB Yatırım A.Ş. 2.339,4 % 0,0315 % 0,001 % 3,0212
Işık Yatırım A.Ş. 205,02 % 0,0136 % 0,0001 % 0,6108
Gedik YAtırım A.Ş. 1.100 % 0,02 % 0,0004 % 2,2368
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951035
BIST