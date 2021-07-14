***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 10:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IBE Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 909.651,29 % 0,0103 % 0,8122 % 7.901,2793
Tacirler Yatırım A.Ş. 464,74 % 0,03 % 0,0004 % 1,3836
Ak Yatırım A.Ş. 77.141,84 % 0,021 % 0,0689 % 327,985
İnfo Yatırım A.Ş. 0,08 % 0,0168 % 0 % 0,0004
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951038
BIST
13:211.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,38
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
13:218,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,6062
13:2110,1600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1600
En Düşük
10,1400
13:21503,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,31
|Açılış
|: 503,28
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KRTEK
|8,37
|12.735.479
|% 9,99
|
|DITAS
|14,35
|10.470.058
|% 8,38
|
|BLCYT
|18,08
|30.683.946
|% 8,00
|
|BRYAT
|292,20
|21.280.451
|% 7,43
|
|IHYAY
|0,74
|8.836.586
|% 7,25
|
|TKURU
|202,20
|749.785
|% -5,95
|
|DENGE
|1,10
|582.390
|% -4,35
|
|BASCM
|11,50
|59.459
|% -3,36
|
|UZERB
|35,62
|40.001
|% -2,94
|
|SILVR
|6,40
|11.580.166
|% -2,88
|
|SASA
|30,06
|980.014.649
|% 6,07
|
|GARAN
|8,47
|596.871.311
|% 0,24
|
|THYAO
|13,15
|367.012.839
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,27
|234.207.421
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|203.477.279
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,01
|113.403.751
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,32
|203.477.279
|% 2,20
|
|GARAN
|8,47
|596.871.311
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,81
|62.053.159
|% 1,12
|
|PETKM
|5,33
|180.654.556
|% 1,72
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6219
|8,6248
|% 0,06
|
|Euro
|10,1500
|10,1600
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9121
|11,9718
|% 0,35
|
|Frank
|9,3432
|9,3995
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2925
|2,3040
|% 0,06
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|7,62
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|16,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|17,83
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|8,63
|
|Çeyrek
|804
|822
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,25
|0,04
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|-0,63
|