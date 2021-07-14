***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 11:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
IMF Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 43.498,16 % 0,002 % 0,0793 % 4.017,2085
Gedik Yatırım A.Ş. 132.421,74 % 0,0099 % 0,2413 % 2.444,1325
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951044
BIST
11:521.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,33
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.367
En Düşük
1.349
11:528,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6383
En Düşük
8,6062
11:5210,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0120
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1957
En Düşük
10,1397
11:52503,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,27
|Açılış
|: 503,24
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler11:51
|EDATA
|8,12
|50.157.341
|% 9,88
|
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|VBTYZ
|14,34
|93.934.023
|% 9,30
|
|BLCYT
|17,85
|18.942.059
|% 6,63
|
|EDIP
|3,70
|32.469.126
|% 6,63
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|BANVT
|59,95
|1.176.996
|% -5,14
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|SASA
|30,00
|693.498.942
|% 5,86
|
|GARAN
|8,51
|447.183.209
|% 0,71
|
|THYAO
|13,15
|247.970.431
|% 0,38
|
|KRDMD
|7,25
|179.924.549
|% 2,26
|
|FROTO
|172,90
|174.316.184
|% 2,43
|
|PEKGY
|1,00
|76.263.491
|% 0,00
|
|GARAN
|8,51
|447.183.209
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,29
|98.907.858
|% 0,88
|
|PETKM
|5,33
|150.863.382
|% 1,72
|
|KRDMD
|7,25
|179.924.549
|% 2,26
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6358
|% 0,19
|
|Euro
|10,1685
|10,1756
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9127
|11,9724
|% 0,36
|
|Frank
|9,3530
|9,4093
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2938
|2,3053
|% 0,11
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,47
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|11,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|11,76
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|5,69
|
|Çeyrek
|803
|821
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|76,12
|76,12
|-0,37
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 86 artarak (% 1.36 ) 1, 478
-
12:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, SASA
-
12:02EUKYO
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 042 adet işlem
-
12:01IHYAY
Yüzde 7.25 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 609, 194 adet işlem
-
12:00XU100
Endeks 1, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 3, 879.00 milyon TL de