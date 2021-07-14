***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 11:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FYA Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 118.597,28 % 0,021 % 0,0602 % 286,6763
Alternatif Yatırım A.Ş. 24.765,91 % 0,02 % 0,0126 % 62,858
BGC Yatırım A.Ş. 93.797,77 % 0,03 % 0,0476 % 158,7086
Garanti Yatırım A.Ş. 5.099,06 % 0,0262 % 0,0026 % 9,8605
Global Yatırım A.Ş. 108.091,19 % 0,0179 % 0,0549 % 307,389
İş Yatırım A.Ş. 790.773,15 % 0,0072 % 0,4014 % 5.567,8145
İnfo Yatırım A.Ş. 70.871,19 % 0,016 % 0,036 % 224,8465
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 1.239,68 % 0,0178 % 0,0006 % 3,5254
Tacirler Yatırım A.Ş. 12.614,7 % 0,0171 % 0,0064 % 37,4481
Tera Yatırım A.Ş. 332.655,25 % 0,0168 % 0,1689 % 1.005,1283
Gedik Yatırım A.Ş. 2.194,5 % 0,02 % 0,0011 % 5,5838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951049
BIST