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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

14.07.2021 11:14



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

IIS Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 289.053,29 % 0,02 % 0,0656 % 327,5689
Ak Yatırım A.Ş. 758.461,03 % 0,021 % 0,1721 % 820,0826
Alternatif Yatırım A.Ş. 71.299,27 % 0,02 % 0,0162 % 80,8755
BGC Yatırım A.Ş. 441.385,74 % 0,03 % 0,1001 % 333,7688
Deniz Yatırım A.Ş. 8.437,49 % 0,0016 % 0,0019 % 117,097
Gedik Yatırım A.Ş. 23.793,51 % 0,02 % 0,0054 % 26,9879
Global Yatırım A.Ş. 388.696,49 % 0,0179 % 0,0882 % 494,0081
ICBC Yatırım A.Ş. 39.366,24 % 0,02 % 0,0089 % 44,6852
İnfo Yatırım A.Ş. 382.455,17 % 0,0163 % 0,0868 % 533,1568
İş Yatırım A.Ş. 1.840.177,02 % 0,0134 % 0,4175 % 3.118,8934
Oyak Yatırım A.Ş. 76.937,95 % 0,0178 % 0,0175 % 97,7833
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 180.807,8 % 0,0185 % 0,041 % 221,2295
Piramit Yatırım A.Ş. 7.980,9 % 0,016 % 0,0018 % 11,316
Şeker Yatırım A.Ş. 13.711,88 % 0,015 % 0,0031 % 20,738
Tacirler Yatırım A.Ş. 50.636,79 % 0,0208 % 0,0115 % 55,3551
TEB Yatırım A.Ş. 274.158,18 % 0,0315 % 0,0622 % 197,4658
Tera Yatırım A.Ş. 2.340.441,49 % 0,0161 % 0,531 % 3.289,6388
Ünlü Yatırım A.Ş. 52.735,52 % 0,04 % 0,012 % 29,9093
Yatırım Finansman A.Ş. 31.579,57 % 0,021 % 0,0072 % 34,1153
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 72.270,41 % 0,0099 % 0,0164 % 165,7019
Zıraat Yatırım A.Ş. 302,83 % 0,021 % 0,0001 % 0,3271
Garanti Yatırım A.Ş. 32.598,05 % 0,0263 % 0,0074 % 28,1724
Burgan Yatırım A.Ş. 32.855,62 % 0,0315 % 0,0075 % 23,6625
Işık Yatırım A.Ş. 42.932,95 % 0,0136 % 0,0097 % 71,3542
Credit Suisse 210.000 % 0,8 % 0,0476 % 5,9551



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951050


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Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,05  
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