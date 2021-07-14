***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarIIS Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 289.053,29 % 0,02 % 0,0656 % 327,5689Ak Yatırım A.Ş. 758.461,03 % 0,021 % 0,1721 % 820,0826Alternatif Yatırım A.Ş. 71.299,27 % 0,02 % 0,0162 % 80,8755BGC Yatırım A.Ş. 441.385,74 % 0,03 % 0,1001 % 333,7688Deniz Yatırım A.Ş. 8.437,49 % 0,0016 % 0,0019 % 117,097Gedik Yatırım A.Ş. 23.793,51 % 0,02 % 0,0054 % 26,9879Global Yatırım A.Ş. 388.696,49 % 0,0179 % 0,0882 % 494,0081ICBC Yatırım A.Ş. 39.366,24 % 0,02 % 0,0089 % 44,6852İnfo Yatırım A.Ş. 382.455,17 % 0,0163 % 0,0868 % 533,1568İş Yatırım A.Ş. 1.840.177,02 % 0,0134 % 0,4175 % 3.118,8934Oyak Yatırım A.Ş. 76.937,95 % 0,0178 % 0,0175 % 97,7833Phillip Capital Yatırım A.Ş. 180.807,8 % 0,0185 % 0,041 % 221,2295Piramit Yatırım A.Ş. 7.980,9 % 0,016 % 0,0018 % 11,316Şeker Yatırım A.Ş. 13.711,88 % 0,015 % 0,0031 % 20,738Tacirler Yatırım A.Ş. 50.636,79 % 0,0208 % 0,0115 % 55,3551TEB Yatırım A.Ş. 274.158,18 % 0,0315 % 0,0622 % 197,4658Tera Yatırım A.Ş. 2.340.441,49 % 0,0161 % 0,531 % 3.289,6388Ünlü Yatırım A.Ş. 52.735,52 % 0,04 % 0,012 % 29,9093Yatırım Finansman A.Ş. 31.579,57 % 0,021 % 0,0072 % 34,1153Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 72.270,41 % 0,0099 % 0,0164 % 165,7019Zıraat Yatırım A.Ş. 302,83 % 0,021 % 0,0001 % 0,3271Garanti Yatırım A.Ş. 32.598,05 % 0,0263 % 0,0074 % 28,1724Burgan Yatırım A.Ş. 32.855,62 % 0,0315 % 0,0075 % 23,6625Işık Yatırım A.Ş. 42.932,95 % 0,0136 % 0,0097 % 71,3542Credit Suisse 210.000 % 0,8 % 0,0476 % 5,9551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951050BIST