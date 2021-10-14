***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 15:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 63.226,1 % 0,0018 % 0,1503 % 8.540,8061
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970735
BIST
17:301.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:309,1959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1183
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:3010,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1282
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:30530,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,59
|Açılış
|: 529,97
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:30
|RAYSG
|10,34
|4.730.497
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.375.846
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|189.397.963
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.544.389
|% 9,95
|
|ALCTL
|25,74
|42.963.749
|% 6,89
|
|BAYRK
|9,90
|15.191.680
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.165.171
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|17,54
|128.533.229
|% -9,12
|
|OZBAL
|16,64
|193.663.084
|% -8,97
|
|GARAN
|9,31
|1.140.480.520
|% -0,75
|
|FROTO
|171,30
|1.098.412.996
|% -3,55
|
|ASELS
|16,64
|1.074.373.960
|% 2,09
|
|TUPRS
|125,50
|764.740.694
|% 2,20
|
|THYAO
|14,35
|762.334.667
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,40
|366.538.775
|% 0,42
|
|GARAN
|9,31
|1.140.480.520
|% -0,75
|
|ODAS
|1,45
|159.754.862
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,42
|362.049.912
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,83
|189.187.177
|% 0,55
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1905
|9,1959
|% 1,30
|
|Euro
|10,6637
|10,6718
|% 1,22
|
|Sterlin
|12,5308
|12,5937
|% 1,31
|
|Frank
|9,9034
|9,9631
|% 1,16
|
|Riyal
|2,4384
|2,4506
|% 1,01
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,81
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|0,64
|