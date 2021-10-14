***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 394.640,94 % 0,0285 % 0,5028 % 1.764,3114
İnfo Yatırım A.Ş. 1.600,88 % 0,016 % 0,002 % 12,7484
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970751
BIST
16:291.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
16:299,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0929
|Açılış
|: 9,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
16:2910,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1092
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
16:29530,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,14
|Açılış
|: 530,70
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler16:29
|LUKSK
|54,45
|3.358.422
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.474.296
|% 9,95
|
|KZBGY
|31,40
|147.447.539
|% 8,73
|
|RAYSG
|10,12
|2.352.723
|% 7,66
|
|AVHOL
|6,83
|10.690.945
|% 7,05
|
|BAYRK
|9,90
|15.175.523
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|3.761.976
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|GRNYO
|2,29
|1.620.749
|% -6,53
|
|PRKAB
|18,06
|117.571.101
|% -6,42
|
|GARAN
|9,31
|981.090.093
|% -0,75
|
|ASELS
|16,58
|957.791.914
|% 1,72
|
|FROTO
|169,70
|873.374.309
|% -4,45
|
|THYAO
|14,39
|674.324.266
|% 0,91
|
|TUPRS
|125,30
|654.204.153
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,40
|350.439.368
|% 0,42
|
|GARAN
|9,31
|981.090.093
|% -0,75
|
|ODAS
|1,44
|151.649.311
|% -2,70
|
|VAKBN
|3,43
|326.375.802
|% 3,63
|
|EKGYO
|1,84
|154.107.729
|% 1,10
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1656
|9,1705
|% 1,02
|
|Euro
|10,6439
|10,6528
|% 1,04
|
|Sterlin
|12,5378
|12,6006
|% 1,37
|
|Frank
|9,9177
|9,9774
|% 1,30
|
|Riyal
|2,4390
|2,4512
|% 1,03
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|5,49
|
|Altın Gr.
|529
|529
|5,28
|
|Cumhuriyet
|3.497
|3.550
|45,00
|
|Tam
|3.480
|3.567
|47,48
|
|Yarım
|1.682
|1.726
|22,96
|
|Çeyrek
|844
|863
|11,48
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,14
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|1,01
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:42KZBGY
Yüzde 8.80 oranında artışla 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 819, 047 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 16 artarak (% 0.08 ) 1, 521
-
16:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
-
16:41XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 692.00 milyon TL de
-
16:41MERIT
Yüzde 5.64 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 389 adet işlem