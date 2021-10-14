***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı
17:571.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:579,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1160
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:5710,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1292
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:57530,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,26
|Açılış
|: 530,82
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:55
|RAYSG
|10,34
|5.405.197
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.386.028
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|190.993.935
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|37.666.951
|% 9,96
|
|DITAS
|17,79
|45.934.470
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,90
|15.197.838
|% -10,00
|
|OZBAL
|16,85
|199.635.586
|% -7,82
|
|TDGYO
|6,56
|53.363.760
|% -7,48
|
|IDEAS
|43,50
|14.998.129
|% -4,73
|
|KTSKR
|31,50
|17.621.142
|% -4,55
|
|BASGZ
|32,12
|249.028.141
|% 4,42
|
|KZBGY
|31,76
|190.993.935
|% 9,97
|
|ODAS
|1,44
|163.895.370
|% -2,70
|
|MAREN
|8,33
|159.588.018
|% -0,36
|
|PGSUS
|78,75
|140.567.393
|% 1,09
|
|ODAS
|1,44
|163.895.370
|% -2,70
|
|MAREN
|8,33
|159.588.018
|% -0,36
|
|TURSG
|4,92
|77.521.468
|% 2,29
|
|HDFGS
|2,68
|30.304.152
|% 0,00
|
|YKSLN
|5,06
|53.036.887
|% -1,56
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1905
|9,1930
|% 1,27
|
|Euro
|10,6682
|10,6742
|% 1,24
|
|Sterlin
|12,5371
|12,6000
|% 1,36
|
|Frank
|9,9079
|9,9676
|% 1,20
|
|Riyal
|2,4405
|2,4527
|% 1,10
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,94
|
|Altın Gr.
|530
|531
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,14
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,60
|