***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 9.260,05 % 0,02 % 0,0037 % 18,5811
Ak Yatırım A.Ş. 10.221,13 % 0,021 % 0,0041 % 19,5512
Alternatif Yatırım A.Ş. 7.110,12 % 0,02 % 0,0029 % 14,2804
BGC Yatırım A.Ş. 56.827,46 % 0,03 % 0,0228 % 76,0874
Deniz Yatırım A.Ş. 61.407,07 % 0,0024 % 0,0247 % 1.029,5208
İnfo Yatırım A.Ş. 26.084,05 % 0,016 % 0,0105 % 65,486
İş Yatırım A.Ş. 407.068,62 % 0,0214 % 0,1635 % 765,0515
Tacirler Yatırım A.Ş. 165,55 % 0,0171 % 0,0001 % 0,3889
Tera Yatırım A.Ş. 6.312,13 % 0,0168 % 0,0025 % 15,0924
Garanti Yatırım A.Ş. 2.620,99 % 0,0263 % 0,0011 % 4,0108
TEB Yatırım A.Ş. 2.660,65 % 0,0315 % 0,0011 % 3,3938
Işık Yatırım A.Ş. 211,23 % 0,0069 % 0,0001 % 1,225
Gedik Yatırım A.Ş. 2.948 % 0,02 % 0,0012 % 5,9209
Oyak Yatırım A.Ş. 4,51 % 0,017 % 0 % 0,0106
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970790
BIST