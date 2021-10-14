***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 17:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/09
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 340.578,7 % 0,017 % 0,0777 % 457,0785
Ak Yatırım A.Ş. 1.117.551,54
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1151
|Açılış
|: 83,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 83,1800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
18:0510,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1273
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:056,90
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,15
|Açılış
|: 6,90
|
|Önceki Kapanış
|: 6,75
|
6,92
En Düşük
6,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RAYSG
|10,34
|5.575.283
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.386.572
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|58.870.187
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|194.982.769
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.051.757
|% 9,96
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.277.186
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.757.382
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.508.078
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.401.387
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.467.539.173
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.188.305.308
|% -4,11
|
|ASELS
|16,53
|1.152.219.993
|% 1,41
|
|THYAO
|14,30
|874.979.240
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|818.226.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.592.564
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.467.539.173
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.106.678
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.098.883
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.291.546
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1864
|9,1927
|% 1,27
|
|Euro
|10,6599
|10,6709
|% 1,21
|
|Sterlin
|12,5265
|12,5894
|% 1,28
|
|Frank
|9,9067
|9,9663
|% 1,19
|
|Riyal
|2,4413
|2,4535
|% 1,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,97
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,31
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|0,69
|