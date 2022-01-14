***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021/12
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 1.295.175,46 % 0,0083 % 2,7861 % 33.693,3129
Deniz Yatırım A.Ş. 17.120,51 % 0,0032 % 0,0368 % 1.147,7584
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993894
BIST
12:392.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,27
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:3913,5661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0159
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:3915,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0343
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:39794,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,41
|Açılış
|: 794,92
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:39
|PKENT
|350,60
|28.367.147
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,22
|114.682.240
|% 8,27
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|55,20
|13.817.582
|% -5,80
|
|RALYH
|9,56
|31.653.866
|% -4,02
|
|PRKAB
|54,75
|79.997.450
|% -3,95
|
|KOZAL
|129,30
|648.928.119
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,40
|505.644.259
|% 1,27
|
|BIMAS
|70,10
|206.756.388
|% -0,50
|
|TSPOR
|6,63
|134.679.717
|% 2,63
|
|DOAS
|49,22
|114.682.240
|% 8,27
|
|EKGYO
|2,40
|505.644.259
|% 1,27
|
|HLGYO
|2,48
|91.524.806
|% 3,33
|
|ODAS
|1,40
|38.182.646
|% 1,45
|
|HALKB
|4,84
|112.044.928
|% -1,02
|
|TSPOR
|6,63
|134.679.717
|% 2,63
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5578
|13,5661
|% -0,12
|
|Euro
|15,5325
|15,5473
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,5717
|18,6649
|% 0,12
|
|Frank
|14,8422
|14,9316
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6030
|3,6211
|% -0,13
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,87
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,90
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-4,00
|
|Tam
|5.257
|5.390
|-4,25
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|-2,05
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,02
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,62
|