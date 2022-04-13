***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 23:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MEKUL DEĞERLER A.Ş. 89.172,61 % 0,0204 % 0,0232 % 113,6641
BGC YATIRIM MEKUL DEĞERLER A.Ş. 7.082,57 % 0,03 % 0,0018 % 6,1391
DENİZ YATIRIM MEKUL DEĞERLER A.Ş. 30.901,54 % 0,0013 % 0,008 % 639,0266
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER 5.117,7 % 0,021 % 0,0013 % 6,3371
GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 59.725,97 % 0,0178 % 0,0155 % 87,0077
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 652.847,59 % 0,0122 % 0,1698 % 1.386,1614
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 31.092,72 % 0,0127 % 0,0081 % 63,4653
PHILLIP CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 15.824,39 % 0,014 % 0,0041 % 29,3919
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER 11,09 % 0,021 % 0 % 0,0137
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER 234.269,91 % 0,0165 % 0,0609 % 368,4238
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER 62.762,37 % 0,0207 % 0,0163 % 78,6669
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020231
BIST