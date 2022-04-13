***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 23:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 656,38 % 0,017 % 0,0002 % 1,0916
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.620,8 % 0,0105 % 0,0007 % 7,0527
BGC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.637,58 % 0,03 % 0,0005 % 1,5424
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 65.324,98 % 0,0016 % 0,0185 % 1.120,2553
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 240,89 % 0,0263 % 0,0001 % 0,2593
IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 691,74 % 0,0136 % 0,0002 % 1,4323
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 9.742,64 % 0,016 % 0,0028 % 17,2054
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 67.332,31 % 0,0056 % 0,019 % 338,6816
PHILLIP CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.558,29 % 0,014 % 0,0007 % 5,1633
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020237
BIST