***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 72.105,33 % 0,017 % 0,0143 % 84,0066AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 433.880,42 % 0,0183 % 0,0859 % 468,8715ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER 16.395,44 % 0,021 % 0,0032 % 15,4627BGC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 51.001,5 % 0,03 % 0,0101 % 33,6703DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 39.530,62 % 0,0017 % 0,0078 % 471,4667GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 25.937,23 % 0,02 % 0,0051 % 25,6853GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 106.226,19 % 0,0178 % 0,021 % 117,8633GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 138.513,91 % 0,0262 % 0,0274 % 104,5078HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 58.968,3 % 0,0315 % 0,0117 % 37,076ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 6.959,6 % 0,02 % 0,0014 % 6,8919IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 26.916,55 % 0,0136 % 0,0053 % 39,0565İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.413.974,87 % 0,0161 % 0,28 % 1.742,0467İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 60.597,6 % 0,0201 % 0,012 % 59,5944OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 23.756,03 % 0,0178 % 0,0047 % 26,3587PHILLIP CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 126.463,85 % 0,014 % 0,025 % 178,9075PİRAMİT YATIRIM MENKUL DEĞERLER 42.731,81 % 0,016 % 0,0085 % 52,8957ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.254,29 % 0,0157 % 0,0004 % 2,8349TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER 13.851,46 % 0,021 % 0,0027 % 13,0637TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER 193.613,69 % 0,0315 % 0,0383 % 121,733TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER 239.292,16 % 0,0163 % 0,0474 % 289,8749ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 78.655,85 % 0,04 % 0,0156 % 38,9453YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER 24.897,12 % 0,021 % 0,0049 % 23,4807YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 27.602,57 % 0,01 % 0,0055 % 54,668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020238BIST