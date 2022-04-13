***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 23:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 72.105,33 % 0,017 % 0,0143 % 84,0066
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 433.880,42 % 0,0183 % 0,0859 % 468,8715
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER 16.395,44 % 0,021 % 0,0032 % 15,4627
BGC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 51.001,5 % 0,03 % 0,0101 % 33,6703
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 39.530,62 % 0,0017 % 0,0078 % 471,4667
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 25.937,23 % 0,02 % 0,0051 % 25,6853
GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 106.226,19 % 0,0178 % 0,021 % 117,8633
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 138.513,91 % 0,0262 % 0,0274 % 104,5078
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 58.968,3 % 0,0315 % 0,0117 % 37,076
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 6.959,6 % 0,02 % 0,0014 % 6,8919
IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 26.916,55 % 0,0136 % 0,0053 % 39,0565
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.413.974,87 % 0,0161 % 0,28 % 1.742,0467
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 60.597,6 % 0,0201 % 0,012 % 59,5944
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 23.756,03 % 0,0178 % 0,0047 % 26,3587
PHILLIP CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 126.463,85 % 0,014 % 0,025 % 178,9075
PİRAMİT YATIRIM MENKUL DEĞERLER 42.731,81 % 0,016 % 0,0085 % 52,8957
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.254,29 % 0,0157 % 0,0004 % 2,8349
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER 13.851,46 % 0,021 % 0,0027 % 13,0637
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER 193.613,69 % 0,0315 % 0,0383 % 121,733
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER 239.292,16 % 0,0163 % 0,0474 % 289,8749
ÜNLÜ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 78.655,85 % 0,04 % 0,0156 % 38,9453
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER 24.897,12 % 0,021 % 0,0049 % 23,4807
YAPI VE KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 27.602,57 % 0,01 % 0,0055 % 54,668
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020238
BIST