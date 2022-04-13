***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2022 23:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve V Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 380.898,39 % 0,0081 % 0,8504 % 10.533,8014
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 14.677,89 % 0,0322 % 0,0328 % 101,7957
PHILLIP CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 960,96 % 0,014 % 0,0021 % 15,3327
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER 2.188,41 % 0,0033 % 0,0049 % 148,9461
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 30.157,94 % 0,0043 % 0,0673 % 1.578,9941
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020249
BIST