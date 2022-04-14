***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATITRIM MENKUL DEĞERLER 29.018,44 % 0,0488 % 0,4159 % 852,9982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020398
BIST
11:342.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,09
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
11:3414,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0218
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
11:3415,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0738
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9877
En Düşük
15,8849
11:34928,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 928,28
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|ASUZU
|86,90
|42.252.065
|% 7,28
|
|EKGYO
|2,89
|1.141.574.470
|% 6,64
|
|FMIZP
|128,50
|28.287.184
|% 6,46
|
|ISGYO
|12,04
|6.274.309
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|DOBUR
|52,40
|2.506.772
|% -4,03
|
|CRDFA
|2,27
|30.634.747
|% -3,40
|
|THYAO
|37,34
|2.063.473.454
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,89
|1.141.574.470
|% 6,64
|
|EREGL
|35,34
|721.406.507
|% 0,51
|
|GARAN
|13,70
|656.043.449
|% 0,44
|
|KOZAL
|168,60
|622.743.330
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,89
|1.141.574.470
|% 6,64
|
|DOHOL
|3,97
|441.100.427
|% 3,93
|
|YKBNK
|5,10
|491.812.938
|% 1,39
|
|ODAS
|2,35
|222.044.124
|% 3,07
|
|TSKB
|1,73
|149.588.317
|% 2,37
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6089
|14,6145
|% 0,14
|
|Euro
|15,9713
|15,9881
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,1321
|19,2280
|% 0,25
|
|Frank
|15,5693
|15,6631
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8886
|3,9081
|% 0,22
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-3,82
|
|Altın Gr.
|928
|928
|0,00
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,67
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48DARDL
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 402, 429 adet işlem
-
11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 95 artarak (% 0.80 ) 2, 778
-
11:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, DOHOL
-
11:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, EREGL
-
11:47XU100
Endeks 2, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 14, 894.00 milyon TL de