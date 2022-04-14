***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATITRIM MENKUL DEĞERLER 54.380,02 % 0,2513 % 0,4798 % 190,9681
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020399
BIST
11:342.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,09
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
11:3414,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0218
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
11:3415,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0738
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9877
En Düşük
15,8849
11:34928,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 928,28
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|ASUZU
|86,90
|42.048.046
|% 7,28
|
|EKGYO
|2,89
|1.114.622.811
|% 6,64
|
|LIDFA
|6,24
|11.362.575
|% 6,48
|
|ISGYO
|12,04
|6.179.085
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|DOBUR
|52,40
|2.438.132
|% -4,03
|
|FORMT
|1,49
|3.940.089
|% -3,25
|
|THYAO
|37,32
|2.041.047.348
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,89
|1.114.622.811
|% 6,64
|
|EREGL
|35,36
|716.259.063
|% 0,57
|
|GARAN
|13,69
|654.100.809
|% 0,37
|
|KOZAL
|168,60
|619.251.014
|% -1,17
|
|EKGYO
|2,89
|1.114.622.811
|% 6,64
|
|DOHOL
|3,96
|440.721.003
|% 3,66
|
|YKBNK
|5,10
|491.226.042
|% 1,39
|
|ODAS
|2,35
|221.657.020
|% 3,07
|
|TSKB
|1,73
|136.668.334
|% 2,37
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6118
|14,6174
|% 0,16
|
|Euro
|15,9725
|15,9866
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,1305
|19,2265
|% 0,24
|
|Frank
|15,5681
|15,6618
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8825
|3,9019
|% 0,06
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-3,66
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,62
|
Seans Raporu
11:32
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11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 95 artarak (% 0.80 ) 2, 778
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11:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, DOHOL
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11:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, EREGL
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11:47XU100
Endeks 2, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 14, 894.00 milyon TL de
-
11:47MEPET
Yüzde 5.63 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 582, 387 adet işlem