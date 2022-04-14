***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 230.864,74 % 0,0466 % 0,0995 % 213,4016
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 37.626,95 % 0,0069 % 0,0162 % 233,7529
PHILLIP CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER 908,56 % 0,008 % 0,0004 % 4,9052
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 23.246,12 % 0,006 % 0,01 % 167,3181
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER 495,77 % 0,0096 % 0,0002 % 2,2301
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020400
BIST