***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020401
BIST
11:532.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,11
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
11:5314,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0248
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6190
En Düşük
14,5748
11:5315,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0558
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9849
En Düşük
15,8849
11:53927,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,11
|Açılış
|: 927,17
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:50
|EKGYO
|2,96
|1.632.634.470
|% 9,23
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|TRGYO
|7,17
|90.512.514
|% 6,86
|
|LIDFA
|6,22
|12.036.488
|% 6,14
|
|ISGYO
|12,04
|6.473.041
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|52,05
|2.688.098
|% -4,67
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MARKA
|3,45
|921.924
|% -3,36
|
|THYAO
|37,26
|2.252.691.040
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,96
|1.632.634.470
|% 9,23
|
|EREGL
|35,38
|744.274.265
|% 0,63
|
|GARAN
|13,71
|698.278.449
|% 0,51
|
|KOZAL
|168,80
|634.757.348
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,96
|1.632.634.470
|% 9,23
|
|DOHOL
|3,95
|488.143.076
|% 3,40
|
|YKBNK
|5,10
|507.469.347
|% 1,39
|
|ODAS
|2,34
|229.266.321
|% 2,63
|
|TSKB
|1,74
|166.607.160
|% 2,96
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6135
|14,6167
|% 0,15
|
|Euro
|15,9550
|15,9787
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1356
|19,2316
|% 0,27
|
|Frank
|15,5691
|15,6629
|% 0,13
|
|Riyal
|3,8847
|3,9041
|% 0,12
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-3,66
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,62
|