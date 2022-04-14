***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020403
BIST
12:242.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,51
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
12:2414,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0262
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6204
En Düşük
14,5748
12:2415,9982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0843
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9982
En Düşük
15,8849
12:24924,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,54
|Açılış
|: 925,05
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,74
BIST En Aktif Hisseler12:24
|EKGYO
|2,95
|2.017.550.034
|% 8,86
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|SELGD
|4,67
|5.254.676
|% 7,36
|
|MEPET
|3,24
|24.697.321
|% 7,28
|
|TRGYO
|7,18
|127.618.611
|% 7,00
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|CRDFA
|2,27
|33.240.719
|% -3,40
|
|MARKA
|3,45
|1.017.553
|% -3,36
|
|MRGYO
|1,00
|19.676.646
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,95
|2.017.550.034
|% 8,86
|
|KOZAL
|168,60
|674.993.952
|% -1,17
|
|ODAS
|2,37
|426.135.649
|% 3,95
|
|VAKBN
|4,01
|271.548.667
|% -1,23
|
|TTKOM
|12,26
|203.612.825
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,95
|2.017.550.034
|% 8,86
|
|ODAS
|2,37
|426.135.649
|% 3,95
|
|HLGYO
|2,11
|85.633.178
|% 4,46
|
|KLGYO
|1,17
|40.506.541
|% 1,74
|
|ITTFH
|1,60
|40.317.721
|% 0,63
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6127
|14,6204
|% 0,18
|
|Euro
|15,9763
|15,9982
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,1458
|19,2419
|% 0,32
|
|Frank
|15,5738
|15,6676
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8854
|3,9049
|% 0,14
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-8,50
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.141
|6.233
|-1,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|-3,94
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|-1,91
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,78
|