***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 11:47
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/01
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020404
BIST
14:432.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,37
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:4314,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0288
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:4315,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0206
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:43929,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,32
|Açılış
|: 929,60
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,23
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:41
|DAPGM
|27,14
|124.571.906
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ASUZU
|88,05
|58.582.952
|% 8,70
|
|QUAGR
|16,91
|83.513.767
|% 8,61
|
|ESCOM
|9,18
|36.383.070
|% 8,51
|
|ISGYO
|12,04
|7.714.293
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,90
|5.405.339
|% -4,95
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,40
|12.489.568
|% -3,76
|
|THYAO
|37,12
|3.587.549.613
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,94
|2.197.410.176
|% 8,49
|
|GARAN
|13,67
|1.559.069.711
|% 0,22
|
|EREGL
|35,14
|1.096.320.302
|% -0,06
|
|AKBNK
|9,09
|1.011.292.677
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,94
|2.197.410.176
|% 8,49
|
|TSKB
|1,81
|528.559.103
|% 7,10
|
|ODAS
|2,32
|551.458.239
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,84
|796.833.125
|% 0,52
|
|YKBNK
|5,09
|975.884.518
|% 1,19
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6133
|14,6261
|% 0,22
|
|Euro
|15,9181
|15,9395
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,1568
|19,2528
|% 0,38
|
|Frank
|15,5655
|15,6593
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8870
|3,9065
|% 0,18
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-2,19
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|5,15
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|2,49
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,32
|