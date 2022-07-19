***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 12:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 31.645,82 % 0,0019 % 0,007 % 370,7537
İş Yatırım A.Ş. 163.596,98 % 0,0022 % 0,0364 % 1.648,7105
Alternatif Yatırım A.Ş. 87,75 % 0,0063 % 0 % 0,3095
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046300
BIST
13:492.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 39,58
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
13:4917,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1482
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5808
En Düşük
17,4264
13:4918,0352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,3212
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0528
En Düşük
17,6727
13:49969,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,13
|Açılış
|: 969,68
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,86
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:48
|KLRHO
|12,55
|13.605.827
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.887.289
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|20.455.703
|% 9,96
|
|RTALB
|10,16
|149.621.673
|% 9,96
|
|HEDEF
|6,67
|6.971.520
|% -4,58
|
|LIDFA
|9,43
|26.290.108
|% -4,36
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|CANTE
|55,20
|25.380.188
|% -3,16
|
|PENTA
|413,80
|28.393.069
|% -2,86
|
|THYAO
|50,50
|2.542.572.483
|% 1,04
|
|SISE
|20,90
|981.534.974
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,12
|929.969.873
|% 5,05
|
|YKBNK
|4,52
|748.370.611
|% 2,96
|
|EREGL
|27,68
|665.957.843
|% 1,32
|
|EKGYO
|3,12
|929.969.873
|% 5,05
|
|YKBNK
|4,52
|748.370.611
|% 2,96
|
|ODAS
|3,55
|569.168.047
|% 1,72
|
|TSKB
|2,20
|148.417.867
|% 2,80
|
|THYAO
|50,50
|2.542.572.483
|% 1,04
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5733
|17,5822
|% 0,86
|
|Euro
|18,0275
|18,0378
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0600
|21,1657
|% 1,22
|
|Frank
|18,0757
|18,1846
|% 1,59
|
|Riyal
|4,6640
|4,6874
|% 0,58
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|7,25
|
|Altın Gr.
|969
|970
|10,08
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.552
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.193
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,10
|