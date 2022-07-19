***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 12:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 177.270,87 % 0,0015 % 0,1082 % 7.285,9375
İş Yatırım A.Ş. 155.106,25 % 0,0021 % 0,0947 % 4.457,6391
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046305
BIST
12:592.482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 30,25
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.482
En Düşük
2.448
12:5917,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1479
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5803
En Düşük
17,4264
12:5918,0409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,3269
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
12:59968,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,78
|Açılış
|: 968,33
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,07
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler12:57
|KLRHO
|12,55
|13.458.315
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.809.495
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|120.175.418
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.352.422
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,83
|58.941.111
|% 9,43
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|LIDFA
|9,49
|20.005.454
|% -3,75
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|PENTA
|410,70
|25.017.497
|% -3,59
|
|KRGYO
|8,68
|9.534.154
|% -2,91
|
|THYAO
|50,30
|1.972.812.285
|% 0,64
|
|EKGYO
|3,14
|872.893.414
|% 5,72
|
|SISE
|20,80
|751.916.181
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,47
|555.557.754
|% 1,82
|
|ODAS
|3,56
|498.191.449
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,14
|872.893.414
|% 5,72
|
|ODAS
|3,56
|498.191.449
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,47
|555.557.754
|% 1,82
|
|ZOREN
|1,97
|88.114.435
|% 1,03
|
|THYAO
|50,30
|1.972.812.285
|% 0,64
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5689
|17,5734
|% 0,81
|
|Euro
|18,0264
|18,0411
|% 1,85
|
|Sterlin
|21,0606
|21,1662
|% 1,22
|
|Frank
|18,0650
|18,1738
|% 1,53
|
|Riyal
|4,6673
|4,6907
|% 0,65
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,04
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,43
|
|Cumhuriyet
|6.517
|6.615
|2,00
|
|Tam
|6.547
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.190
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,84
|