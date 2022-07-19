***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 13:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Global Yatırım A.Ş. 130.186,95 % 0,0179 % 0,4793 % 2.681,0537
İş Yatırım A.Ş. 15.455,25 % 0,0145 % 0,0569 % 392,1988
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046324
BIST
13:102.487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 35,79
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.489
En Düşük
2.448
13:1017,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1517
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5841
En Düşük
17,4264
13:1018,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,3152
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
13:10969,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,70
|Açılış
|: 969,25
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,29
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KLRHO
|12,55
|13.478.081
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.816.400
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|121.415.120
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.371.814
|% 9,96
|
|GESAN
|51,60
|185.878.431
|% 9,32
|
|LIDFA
|9,43
|21.957.523
|% -4,36
|
|PENTA
|408,90
|25.698.642
|% -4,01
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|KRGYO
|8,67
|9.872.388
|% -3,02
|
|DERHL
|8,60
|28.941.914
|% -2,93
|
|THYAO
|50,70
|2.302.557.680
|% 1,44
|
|EKGYO
|3,13
|899.449.101
|% 5,39
|
|SISE
|20,84
|814.097.764
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,50
|646.972.405
|% 2,51
|
|ODAS
|3,57
|525.391.168
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,13
|899.449.101
|% 5,39
|
|ODAS
|3,57
|525.391.168
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,50
|646.972.405
|% 2,51
|
|TSKB
|2,18
|105.242.986
|% 1,87
|
|ZOREN
|1,97
|89.944.508
|% 1,03
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5682
|17,5841
|% 0,87
|
|Euro
|18,0151
|18,0292
|% 1,78
|
|Sterlin
|21,0852
|21,1910
|% 1,34
|
|Frank
|18,0847
|18,1936
|% 1,64
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,62
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,31
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,70
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.552
|6.623
|-1,00
|
|Yarım
|3.193
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,39
|