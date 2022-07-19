***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 13:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046325
BIST
13:072.487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 35,73
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.487
En Düşük
2.448
13:0717,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1451
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5799
En Düşük
17,4264
13:0718,0424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,3284
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
13:07969,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,45
|Açılış
|: 969,00
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,11
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:05
|KLRHO
|12,55
|13.470.551
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.816.400
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|120.333.660
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.363.547
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,84
|60.515.136
|% 9,71
|
|ATSYH
|46,50
|1.409.636
|% -5,06
|
|LIDFA
|9,43
|21.027.328
|% -4,36
|
|PENTA
|410,30
|25.563.641
|% -3,69
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|DERHL
|8,58
|28.706.649
|% -3,16
|
|THYAO
|50,65
|2.192.661.087
|% 1,34
|
|EKGYO
|3,14
|898.312.513
|% 5,72
|
|SISE
|20,82
|796.211.910
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,48
|577.178.271
|% 2,05
|
|ODAS
|3,57
|515.578.302
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,14
|898.312.513
|% 5,72
|
|ODAS
|3,57
|515.578.302
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,48
|577.178.271
|% 2,05
|
|ZOREN
|1,97
|88.925.022
|% 1,03
|
|THYAO
|50,65
|2.192.661.087
|% 1,34
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5725
|17,5784
|% 0,84
|
|Euro
|18,0213
|18,0328
|% 1,80
|
|Sterlin
|21,0617
|21,1673
|% 1,23
|
|Frank
|18,0581
|18,1668
|% 1,49
|
|Riyal
|4,6659
|4,6893
|% 0,62
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,24
|
|Altın Gr.
|968
|969
|9,01
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.549
|6.615
|-9,00
|
|Yarım
|3.191
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,67
|