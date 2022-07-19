***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 13:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 13.340 % 0,0212 % 0,063 % 297,1742
İş Yatırım A.Ş. 2.498,28 % 0,0031 % 0,0118 % 382,0505
Halk Yatırım A.Ş. 221,5 % 0,0315 % 0,001 % 3,3193
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046326
BIST
13:082.488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 36,49
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.489
En Düşük
2.448
13:0817,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1406
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5799
En Düşük
17,4264
13:0818,0378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,3238
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
13:08969,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,70
|Açılış
|: 969,25
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,29
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KLRHO
|12,55
|13.477.767
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.816.400
|% 9,98
|
|RTALB
|10,16
|121.100.140
|% 9,96
|
|DESPC
|11,81
|7.371.814
|% 9,96
|
|GESAN
|51,55
|184.101.305
|% 9,22
|
|LIDFA
|9,37
|21.746.989
|% -4,97
|
|PENTA
|408,80
|25.669.607
|% -4,04
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|KRGYO
|8,66
|9.862.819
|% -3,13
|
|DERHL
|8,60
|28.902.846
|% -2,93
|
|THYAO
|50,70
|2.271.711.896
|% 1,44
|
|EKGYO
|3,13
|898.925.350
|% 5,39
|
|SISE
|20,84
|808.329.688
|% 0,87
|
|YKBNK
|4,50
|620.239.761
|% 2,51
|
|ODAS
|3,58
|525.212.005
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,13
|898.925.350
|% 5,39
|
|ODAS
|3,58
|525.212.005
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,50
|620.239.761
|% 2,51
|
|TSKB
|2,18
|101.113.595
|% 1,87
|
|ZOREN
|1,97
|89.875.278
|% 1,03
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5721
|17,5730
|% 0,81
|
|Euro
|18,0221
|18,0378
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0741
|21,1798
|% 1,29
|
|Frank
|18,0742
|18,1831
|% 1,58
|
|Riyal
|4,6668
|4,6902
|% 0,64
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|6,21
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,20
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.549
|6.616
|-8,00
|
|Yarım
|3.191
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,71
|