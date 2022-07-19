***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 13:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Acar Menkul A.Ş. 36.526,74 % 0,016 % 0,1543 % 964,7883
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046327
BIST
13:452.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 39,79
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
13:4517,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1492
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5816
En Düşük
17,4264
13:4518,0550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,3410
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0550
En Düşük
17,6727
13:45969,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,06
|Açılış
|: 969,61
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,61
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KLRHO
|12,55
|13.594.670
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.822.799
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|149.365.093
|% 9,96
|
|HUBVC
|8,72
|20.382.176
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,36
|25.883.261
|% -5,07
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|HEDEF
|6,74
|4.276.843
|% -3,58
|
|CANTE
|55,15
|24.131.634
|% -3,25
|
|PENTA
|412,70
|27.615.247
|% -3,12
|
|EKGYO
|3,13
|927.359.948
|% 5,39
|
|YKBNK
|4,52
|730.614.041
|% 2,96
|
|ODAS
|3,55
|567.078.475
|% 1,72
|
|AKSEN
|28,70
|336.583.351
|% 0,70
|
|GESAN
|51,20
|234.478.860
|% 8,47
|
|EKGYO
|3,13
|927.359.948
|% 5,39
|
|ODAS
|3,55
|567.078.475
|% 1,72
|
|PSGYO
|2,89
|90.454.198
|% 4,89
|
|HALKB
|4,91
|141.997.177
|% 1,24
|
|TTKOM
|8,84
|214.673.962
|% 1,61
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5728
|17,5816
|% 0,86
|
|Euro
|18,0424
|18,0550
|% 1,93
|
|Sterlin
|21,0612
|21,1668
|% 1,22
|
|Frank
|18,0734
|18,1822
|% 1,57
|
|Riyal
|4,6639
|4,6873
|% 0,58
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,21
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.549
|6.615
|-9,00
|
|Yarım
|3.191
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,80
|