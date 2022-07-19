***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 13:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Acar Yatırım A.Ş. 89.427,28 % 0,0256 % 0,3592 % 1.404,1631
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046329
BIST
13:292.488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 37,00
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.489
En Düşük
2.448
13:2917,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1451
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5799
En Düşük
17,4264
13:2918,0346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,3206
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
13:29969,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,72
|Açılış
|: 969,27
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,37
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KLRHO
|12,55
|13.573.473
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.819.821
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|GESAN
|51,90
|217.958.937
|% 9,96
|
|HUBVC
|8,72
|20.131.615
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,38
|24.911.543
|% -4,87
|
|PENTA
|410,30
|26.686.443
|% -3,69
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|CANTE
|55,20
|21.711.949
|% -3,16
|
|DERHL
|8,59
|29.292.794
|% -3,05
|
|THYAO
|50,70
|2.445.534.981
|% 1,44
|
|EKGYO
|3,13
|904.457.549
|% 5,39
|
|SISE
|20,80
|860.212.074
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,50
|686.944.259
|% 2,51
|
|EREGL
|27,70
|550.516.611
|% 1,39
|
|EKGYO
|3,13
|904.457.549
|% 5,39
|
|ODAS
|3,55
|549.698.993
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,50
|686.944.259
|% 2,51
|
|TSKB
|2,19
|133.739.469
|% 2,34
|
|THYAO
|50,70
|2.445.534.981
|% 1,44
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5735
|17,5790
|% 0,84
|
|Euro
|18,0240
|18,0377
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0595
|21,1651
|% 1,21
|
|Frank
|18,0701
|18,1789
|% 1,55
|
|Riyal
|4,6666
|4,6900
|% 0,64
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|6,02
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,17
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.550
|6.617
|-7,00
|
|Yarım
|3.192
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,65
|