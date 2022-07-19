***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 13:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 89.030,57 % 0,2406 % 0,631 % 262,2683
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046338
BIST
13:412.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 38,51
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
13:4117,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1454
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5801
En Düşük
17,4264
13:4118,0408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,3268
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0519
En Düşük
17,6727
13:41968,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,33
|Açılış
|: 968,88
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,49
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:41
|KLRHO
|12,55
|13.585.835
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.820.455
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|DESPC
|11,81
|7.796.230
|% 9,96
|
|GESAN
|51,90
|219.050.031
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,35
|25.513.931
|% -5,17
|
|PENTA
|409,10
|26.787.553
|% -3,97
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|HEDEF
|6,74
|4.276.843
|% -3,58
|
|DERHL
|8,58
|29.575.812
|% -3,16
|
|THYAO
|50,70
|2.481.891.953
|% 1,44
|
|EKGYO
|3,13
|925.798.842
|% 5,39
|
|SISE
|20,88
|879.897.794
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,51
|690.842.972
|% 2,73
|
|EREGL
|27,72
|585.044.918
|% 1,46
|
|EKGYO
|3,13
|925.798.842
|% 5,39
|
|ODAS
|3,55
|563.331.264
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,51
|690.842.972
|% 2,73
|
|TSKB
|2,18
|136.151.068
|% 1,87
|
|THYAO
|50,70
|2.481.891.953
|% 1,44
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5717
|17,5778
|% 0,83
|
|Euro
|18,0291
|18,0408
|% 1,84
|
|Sterlin
|21,0566
|21,1622
|% 1,20
|
|Frank
|18,0706
|18,1794
|% 1,56
|
|Riyal
|4,6659
|4,6893
|% 0,62
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|6,38
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|10,00
|
|Tam
|6.552
|6.618
|-6,00
|
|Yarım
|3.192
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,92
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,77
|