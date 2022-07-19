***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 13:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 7.719,35 % 0,0034 % 0,0295 % 879,5238
Oyak Yatırım A.Ş. 713,65 % 0,0022 % 0,0027 % 122,4031
Halk Yatırım A.Ş. 58.886,36 % 0,0264 % 0,2254 % 852,2167
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046336
BIST
14:012.489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 38,11
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
14:0117,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1428
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5818
En Düşük
17,4264
14:0118,0599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,3459
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0599
En Düşük
17,6727
14:01970,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,46
|Açılış
|: 970,01
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
970,64
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:01
|POLTK
|678,80
|8.633.111
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.614.637
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.894.068
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|20.728.203
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,34
|26.984.264
|% -5,27
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|PENTA
|410,60
|29.213.577
|% -3,62
|
|HEDEF
|6,76
|8.984.748
|% -3,29
|
|CANTE
|55,15
|25.992.982
|% -3,25
|
|THYAO
|50,55
|2.589.628.691
|% 1,14
|
|SISE
|20,88
|1.049.616.430
|% 1,06
|
|EKGYO
|3,11
|939.527.532
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,51
|787.581.643
|% 2,73
|
|EREGL
|27,66
|683.431.411
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,11
|939.527.532
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,51
|787.581.643
|% 2,73
|
|ODAS
|3,53
|599.140.525
|% 1,15
|
|TSKB
|2,18
|151.816.709
|% 1,87
|
|THYAO
|50,55
|2.589.628.691
|% 1,14
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5736
|17,5752
|% 0,82
|
|Euro
|18,0444
|18,0599
|% 1,95
|
|Sterlin
|21,0631
|21,1687
|% 1,23
|
|Frank
|18,0862
|18,1951
|% 1,65
|
|Riyal
|4,6674
|4,6908
|% 0,65
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|8,56
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,35
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.554
|6.614
|-10,00
|
|Yarım
|3.194
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,46
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:16BRSAN
Yüzde 5.52 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 070, 887 adet işlem
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KRDMD, FROTO
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, EKGYO, TCELL
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 06 artarak (% 1.58 ) 2, 193
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, UFUK, RTALB, DESPC, HUBVC, KLRHO, POLTK