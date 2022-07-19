***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 13:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046339
BIST
13:532.487
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 35,26
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
13:5317,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1486
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5818
En Düşük
17,4264
13:5318,0432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,3292
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0528
En Düşük
17,6727
13:53969,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,05
|Açılış
|: 969,60
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
970,21
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:53
|KLRHO
|12,55
|13.611.839
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.887.289
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|150.007.794
|% 9,96
|
|HUBVC
|8,72
|20.519.690
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,37
|26.597.769
|% -4,97
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|PENTA
|411,30
|28.964.947
|% -3,45
|
|CANTE
|55,15
|25.426.576
|% -3,25
|
|HEDEF
|6,77
|8.863.767
|% -3,15
|
|THYAO
|50,45
|2.577.041.356
|% 0,94
|
|SISE
|20,90
|1.042.555.518
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,11
|938.013.277
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,49
|762.135.354
|% 2,28
|
|EREGL
|27,66
|677.149.932
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,11
|938.013.277
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,49
|762.135.354
|% 2,28
|
|ODAS
|3,53
|589.746.679
|% 1,15
|
|TSKB
|2,19
|151.524.791
|% 2,34
|
|THYAO
|50,45
|2.577.041.356
|% 0,94
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5671
|17,5810
|% 0,85
|
|Euro
|18,0287
|18,0432
|% 1,86
|
|Sterlin
|21,0447
|21,1503
|% 1,14
|
|Frank
|18,0754
|18,1843
|% 1,58
|
|Riyal
|4,6662
|4,6896
|% 0,63
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|7,25
|
|Altın Gr.
|969
|970
|10,08
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.552
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.193
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,10
|