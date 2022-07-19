***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 7.925,75 % 0,017 % 0,0023 % 13,4229
Ak Yatırım A.Ş. 7.050,12 % 0,0153 % 0,002 % 13,258
BGC Yatırım A.Ş. 1.637,58 % 0,03 % 0,0005 % 1,5715
Deniz Yatırım A.Ş. 135.234,45 % 0,0018 % 0,0389 % 2.185,1033
Garanti Yatırım A.Ş. 4.856,7 % 0,0262 % 0,0014 % 5,3271
Işık Menkul A.Ş. 1.142,21 % 0,0136 % 0,0003 % 2,4093
İnfo Yatırım A.Ş. 16.377,81 % 0,016 % 0,0047 % 29,4689
İş Yatırım A.Ş. 78.759,93 % 0,0057 % 0,0227 % 398,4896
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 2.686,05 % 0,014 % 0,0008 % 5,5235
Yatırım Finansman A.Ş. 2.709 % 0,021 % 0,0008 % 3,7138
Tera Yatırım A.Ş. 2.477,51 % 0,0168 % 0,0007 % 4,2464
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046341
BIST