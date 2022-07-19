***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)A1 Capital Yatırım A.Ş. 171.795,97 % 0,017 % 0,0303 % 178,4154Ak Yatırım A.Ş. 576.130,67 % 0,0189 % 0,1017 % 537,5449Alternatif Yatırım A.Ş. 31.676,85 % 0,021 % 0,0056 % 26,6308BGC Yatırım A.Ş. 51.001,5 % 0,03 % 0,009 % 30,014Deniz Yatırım A.Ş. 160.997,03 % 0,0019 % 0,0284 % 1.520,9928Gedik Yatırım A.Ş. 73.408,88 % 0,02 % 0,013 % 64,8011Global Yatırım A.Ş. 277.585,1 % 0,0178 % 0,049 % 274,5492Garanti Yatırım A.Ş. 207.740,3 % 0,0262 % 0,0367 % 139,7178Halk Yatırım A.Ş. 108.349,08 % 0,0315 % 0,0191 % 60,7257ICBC Yatırım A.Ş. 13.491,46 % 0,02 % 0,0024 % 11,9104Işık Yatırım A.Ş. 93.852,15 % 0,0136 % 0,0166 % 121,389İnfo Yatırım A.Ş. 3.345.314,13 % 0,0167 % 0,5906 % 3.546,2277İş Yatırım A.Ş. 255.533,97 % 0,0201 % 0,0451 % 224,3797Oyak Yatırım A.Ş. 60.063,1 % 0,0178 % 0,0106 % 59,4064Phillip Capital Yatırım A.Ş. 234.544,25 % 0,014 % 0,0414 % 295,7743Piramit Yatırım A.Ş. 61.581,4 % 0,016 % 0,0109 % 67,951Şeker Yatırım A.Ş. 2.254,29 % 0,0157 % 0,0004 % 2,5271Tacirler Yatırım A.Ş. 32.981,5 % 0,021 % 0,0058 % 27,7278TEB Yatırım A.Ş. 426.812,88 % 0,0315 % 0,0754 % 239,2134Tera Yatırım A.Ş. 358.831,59 % 0,0165 % 0,0634 % 384,0192Ünlü Yatırım A.Ş. 407.611,53 % 0,04 % 0,072 % 179,9064Yatırım Finansman A.Ş. 55.270,82 % 0,021 % 0,0098 % 46,4661Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 62.718,34 % 0,01 % 0,0111 % 110,7268QNB Finans Yatırım A.Ş. 43.016,97 % 0,021 % 0,0076 % 36,1644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046368BIST