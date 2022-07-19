***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 Capital Yatırım A.Ş. 171.795,97 % 0,017 % 0,0303 % 178,4154
Ak Yatırım A.Ş. 576.130,67 % 0,0189 % 0,1017 % 537,5449
Alternatif Yatırım A.Ş. 31.676,85 % 0,021 % 0,0056 % 26,6308
BGC Yatırım A.Ş. 51.001,5 % 0,03 % 0,009 % 30,014
Deniz Yatırım A.Ş. 160.997,03 % 0,0019 % 0,0284 % 1.520,9928
Gedik Yatırım A.Ş. 73.408,88 % 0,02 % 0,013 % 64,8011
Global Yatırım A.Ş. 277.585,1 % 0,0178 % 0,049 % 274,5492
Garanti Yatırım A.Ş. 207.740,3 % 0,0262 % 0,0367 % 139,7178
Halk Yatırım A.Ş. 108.349,08 % 0,0315 % 0,0191 % 60,7257
ICBC Yatırım A.Ş. 13.491,46 % 0,02 % 0,0024 % 11,9104
Işık Yatırım A.Ş. 93.852,15 % 0,0136 % 0,0166 % 121,389
İnfo Yatırım A.Ş. 3.345.314,13 % 0,0167 % 0,5906 % 3.546,2277
İş Yatırım A.Ş. 255.533,97 % 0,0201 % 0,0451 % 224,3797
Oyak Yatırım A.Ş. 60.063,1 % 0,0178 % 0,0106 % 59,4064
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 234.544,25 % 0,014 % 0,0414 % 295,7743
Piramit Yatırım A.Ş. 61.581,4 % 0,016 % 0,0109 % 67,951
Şeker Yatırım A.Ş. 2.254,29 % 0,0157 % 0,0004 % 2,5271
Tacirler Yatırım A.Ş. 32.981,5 % 0,021 % 0,0058 % 27,7278
TEB Yatırım A.Ş. 426.812,88 % 0,0315 % 0,0754 % 239,2134
Tera Yatırım A.Ş. 358.831,59 % 0,0165 % 0,0634 % 384,0192
Ünlü Yatırım A.Ş. 407.611,53 % 0,04 % 0,072 % 179,9064
Yatırım Finansman A.Ş. 55.270,82 % 0,021 % 0,0098 % 46,4661
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 62.718,34 % 0,01 % 0,0111 % 110,7268
QNB Finans Yatırım A.Ş. 43.016,97 % 0,021 % 0,0076 % 36,1644
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046368
BIST