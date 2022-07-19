***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 128.203,75 % 0,0316 % 0,0912 % 289,0039
Tera Yatırım A.Ş. 13.842,37 % 0,0168 % 0,0099 % 58,6482
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046369
BIST
14:272.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 40,40
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
14:2717,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1547
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
14:2718,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3534
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0674
En Düşük
17,6727
14:27970,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,57
|Açılış
|: 970,14
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:27
|POLTK
|678,80
|9.802.684
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.636.951
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.966.350
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|151.278.333
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|30.259.205
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,00
|30.740.342
|% -3,76
|
|DERHL
|8,58
|30.663.219
|% -3,16
|
|THYAO
|50,55
|2.673.662.575
|% 1,14
|
|SISE
|20,90
|1.103.772.402
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,09
|1.006.742.292
|% 4,04
|
|YKBNK
|4,52
|816.228.553
|% 2,96
|
|EREGL
|27,64
|721.633.496
|% 1,17
|
|EKGYO
|3,09
|1.006.742.292
|% 4,04
|
|YKBNK
|4,52
|816.228.553
|% 2,96
|
|ODAS
|3,53
|635.121.803
|% 1,15
|
|TSKB
|2,19
|166.432.603
|% 2,34
|
|THYAO
|50,55
|2.673.662.575
|% 1,14
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5813
|17,5871
|% 0,89
|
|Euro
|18,0498
|18,0674
|% 2,00
|
|Sterlin
|21,0597
|21,1653
|% 1,22
|
|Frank
|18,0795
|18,1885
|% 1,61
|
|Riyal
|4,6646
|4,6880
|% 0,59
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,00
|
|Altın Gr.
|971
|971
|11,14
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.557
|6.620
|-4,00
|
|Yarım
|3.195
|3.236
|3,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,83
|
Seans Raporu
14:27
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14:41MARTI
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14:40XU030
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14:40RTALB
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 119, 864 adet işlem
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14:39DESPC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 663, 448 adet işlem