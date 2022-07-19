***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 29.775,53 % 0,0041 % 0,0435 % 1.059,0033
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046370
BIST
16:512.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 41,42
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:5117,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1538
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:5118,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2900
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:51967,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,37
|Açılış
|: 967,92
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EUKYO
|3,52
|1.953.619
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.110.859
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.371.541
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.716.789
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|AVGYO
|2,44
|6.820.844
|% -2,01
|
|AKSA
|59,05
|78.776.670
|% -1,50
|
|ALCTL
|27,70
|5.892.958
|% -1,00
|
|ATLAS
|1,12
|891.019
|% -0,88
|
|BANVT
|108,20
|721.358
|% -0,73
|
|THYAO
|50,85
|3.769.286.844
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.385.933.714
|% 1,26
|
|EREGL
|27,60
|907.834.771
|% 1,02
|
|KCHOL
|34,64
|885.201.510
|% 0,99
|
|TUPRS
|247,00
|847.665.158
|% 1,44
|
|YKBNK
|4,54
|1.145.428.483
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|245.133.755
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,48
|800.619.474
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,17
|108.532.402
|% 4,46
|
|ISCTR
|4,88
|398.316.003
|% 4,05
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5719
|17,5875
|% 0,89
|
|Euro
|17,9955
|18,0062
|% 1,65
|
|Sterlin
|21,0797
|21,1855
|% 1,31
|
|Frank
|18,1116
|18,2207
|% 1,79
|
|Riyal
|4,6665
|4,6899
|% 0,64
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,82
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,27
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.557
|6.623
|-1,00
|
|Yarım
|3.195
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,90
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03ECZYT
Yüzde 8.00 oranında artışla 70.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 783 adet işlem
-
17:02ECILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 961, 196 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, FROTO
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 76 artarak (% 1.75 ) 2, 197
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, HUBVC, NIBAS, TURGG, UFUK, RTALB, RAYSG, GESAN, EUKYO, KONKA