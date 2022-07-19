***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:34
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 1.431.214,07 % 0,0084 % 1,6432 % 19.593,4326
İnfo Yatırım A.Ş. 50.785,74 % 0,0187 % 0,0583 % 311,451
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 960,96 % 0,014 % 0,0011 % 7,8845
Vakıf Yatırım A.Ş. 2.188,41 % 0,0033 % 0,0025 % 76,5919
Deniz Yatırım A.Ş. 111.342,85 % 0,0021 % 0,1278 % 5.988,8835
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046386
BIST
15:512.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 42,67
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:5117,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1543
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:5118,0052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2912
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:51966,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,08
|Açılış
|: 966,63
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:49
|EUKYO
|3,52
|1.769.986
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KONYA
|1.319,80
|109.344.544
|% 9,99
|
|KLRHO
|12,55
|14.016.903
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.981.681
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,31
|34.862.124
|% -5,58
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,80
|35.200.597
|% -3,86
|
|PENTA
|411,40
|33.983.497
|% -3,43
|
|THYAO
|50,95
|3.169.355.525
|% 1,94
|
|SISE
|20,92
|1.232.633.970
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|221.508.908
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.069.328
|% 4,46
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|0,40
|
|Altın Gr.
|967
|968
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.541
|6.600
|-24,00
|
|Yarım
|3.187
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,75
|