***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İş Yatırım A.Ş. 1.431.214,07 % 0,0084 % 1,6432 % 19.593,4326İnfo Yatırım A.Ş. 50.785,74 % 0,0187 % 0,0583 % 311,451Phillip Capital Yatırım A.Ş. 960,96 % 0,014 % 0,0011 % 7,8845Vakıf Yatırım A.Ş. 2.188,41 % 0,0033 % 0,0025 % 76,5919Deniz Yatırım A.Ş. 111.342,85 % 0,0021 % 0,1278 % 5.988,8835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046386BIST