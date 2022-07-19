***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 1.308.959,09 % 0,0084 % 0,3458 % 4.133,689
Deniz Yatırım A.Ş. 26.583,05 % 0,0016 % 0,007 % 436,5918
İnfo Yatırım A.Ş. 177.160,48 % 0,0166 % 0,0468 % 281,4254
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046387
BIST
15:492.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 42,30
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:4917,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:4918,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2915
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:49966,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,13
|Açılış
|: 966,68
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:49
|EUKYO
|3,52
|1.769.986
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KONYA
|1.319,80
|109.344.544
|% 9,99
|
|KLRHO
|12,55
|14.016.903
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.981.681
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,31
|34.862.124
|% -5,58
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,80
|35.200.597
|% -3,86
|
|PENTA
|411,40
|33.983.497
|% -3,43
|
|THYAO
|50,95
|3.169.355.525
|% 1,94
|
|SISE
|20,92
|1.232.633.970
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|221.508.908
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.069.328
|% 4,46
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5769
|17,5877
|% 0,89
|
|Euro
|17,9915
|18,0055
|% 1,65
|
|Sterlin
|21,0509
|21,1565
|% 1,17
|
|Frank
|18,0901
|18,1991
|% 1,67
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,69
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|0,27
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.536
|6.595
|-29,00
|
|Yarım
|3.185
|3.224
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,77
|