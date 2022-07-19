***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 4.316,62 % 1,1795 % 0,0639 % 5,4191
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046391
BIST
14:382.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 44,16
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
14:3817,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1543
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
14:3818,0449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3309
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
14:38970,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 10,75
|Açılış
|: 969,98
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:38
|POLTK
|678,80
|9.821.690
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.654.408
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.966.350
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|151.307.888
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,36
|30.813.715
|% -5,07
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,30
|31.369.000
|% -3,69
|
|CANTE
|54,95
|30.595.500
|% -3,60
|
|THYAO
|50,60
|2.746.609.906
|% 1,24
|
|SISE
|20,92
|1.138.945.529
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,08
|1.024.140.593
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,53
|917.956.577
|% 3,19
|
|EREGL
|27,68
|752.686.583
|% 1,32
|
|EKGYO
|3,08
|1.024.140.593
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,53
|917.956.577
|% 3,19
|
|ODAS
|3,54
|660.816.794
|% 1,43
|
|TSKB
|2,19
|172.795.822
|% 2,34
|
|AKBNK
|8,47
|518.524.866
|% 2,42
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5811
|17,5867
|% 0,89
|
|Euro
|18,0319
|18,0449
|% 1,87
|
|Sterlin
|21,0844
|21,1901
|% 1,33
|
|Frank
|18,0965
|18,2056
|% 1,70
|
|Riyal
|4,6674
|4,6908
|% 0,65
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|7,63
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,52
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|12,00
|
|Tam
|6.554
|6.617
|-7,00
|
|Yarım
|3.193
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,96
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53ENKAI
Yüzde 7.44 oranında artışla 19.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 170, 986 adet işlem
-
14:52YEOTK
Yüzde 7.03 oranında artışla 83.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 447 adet işlem
-
14:51GLBMD
Yüzde 5.19 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 079, 180 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 2, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 19, 532.00 milyon TL de
-
14:50HEKTS
Yüzde 6.00 oranında artışla 31.78 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 125, 783 adet işlem