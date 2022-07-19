***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yoktur 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046392
BIST
14:342.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 41,53
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.494
En Düşük
2.448
14:3417,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1541
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
14:3418,0509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,3369
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
14:34970,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,52
|Açılış
|: 970,07
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:34
|POLTK
|678,80
|9.809.472
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.646.853
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.966.350
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|20.869.615
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|30.526.191
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,00
|31.355.050
|% -3,76
|
|CANTE
|55,10
|29.742.667
|% -3,33
|
|THYAO
|50,60
|2.702.228.199
|% 1,24
|
|SISE
|20,90
|1.114.230.805
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,09
|1.009.298.860
|% 4,04
|
|YKBNK
|4,54
|851.799.681
|% 3,42
|
|EREGL
|27,66
|742.038.764
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,09
|1.009.298.860
|% 4,04
|
|YKBNK
|4,54
|851.799.681
|% 3,42
|
|ODAS
|3,55
|655.606.537
|% 1,72
|
|TSKB
|2,20
|171.043.631
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,46
|467.846.594
|% 2,30
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5806
|17,5865
|% 0,88
|
|Euro
|18,0381
|18,0509
|% 1,90
|
|Sterlin
|21,0767
|21,1824
|% 1,30
|
|Frank
|18,0926
|18,2016
|% 1,68
|
|Riyal
|4,6663
|4,6897
|% 0,63
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|7,63
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,52
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|12,00
|
|Tam
|6.554
|6.617
|-7,00
|
|Yarım
|3.193
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,96
|