***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:49
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 9.666,64 % 0,0081 % 0,0082 % 101,4801
Vakıf Yatırım A.Ş. 73,5 % 0,0021 % 0,0001 % 2,9802
Philiip Capital Yatırım A.Ş. 413.508,79 % 0,005 % 0,3521 % 7.059,6768
İnfo Yatırım A.Ş. 75.127,5 % 0,0945 % 0,064 % 67,6929
Deniz Yatırım A.Ş. 129.284,37 % 0,0017 % 0,1101 % 6.488,1275
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046398
BIST
16:512.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 41,63
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:5117,5801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1477
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:5118,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2928
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:51967,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,37
|Açılış
|: 967,92
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:51
|POLTK
|678,80
|10.421.071
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.953.619
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.374.553
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.880.642
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.013.039
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|37.305.115
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,00
|35.931.820
|% -3,99
|
|CANTE
|54,85
|39.946.112
|% -3,77
|
|THYAO
|50,85
|3.769.286.844
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.385.933.714
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,03
|1.266.687.799
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.145.428.483
|% 3,42
|
|ODAS
|3,54
|975.259.897
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,04
|1.267.009.102
|% 2,36
|
|ODAS
|3,53
|975.828.505
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,53
|1.145.727.881
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|245.145.551
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,47
|801.031.435
|% 2,42
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5761
|17,5801
|% 0,85
|
|Euro
|17,9958
|18,0068
|% 1,65
|
|Sterlin
|21,0790
|21,1847
|% 1,31
|
|Frank
|18,1080
|18,2171
|% 1,77
|
|Riyal
|4,6665
|4,6899
|% 0,64
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|4,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.545
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,53
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:05XU100
Endeks 2, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 26, 244.00 milyon TL de
-
17:05ECILC
Yüzde 6.02 oranında artışla 14.62 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 020, 006 adet işlem
-
17:03ECZYT
Yüzde 8.00 oranında artışla 70.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 783 adet işlem
-
17:02ECILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 961, 196 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, FROTO