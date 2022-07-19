***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)İş Yatırım A.Ş. 9.666,64 % 0,0081 % 0,0082 % 101,4801Vakıf Yatırım A.Ş. 73,5 % 0,0021 % 0,0001 % 2,9802Philiip Capital Yatırım A.Ş. 413.508,79 % 0,005 % 0,3521 % 7.059,6768İnfo Yatırım A.Ş. 75.127,5 % 0,0945 % 0,064 % 67,6929Deniz Yatırım A.Ş. 129.284,37 % 0,0017 % 0,1101 % 6.488,1275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046398BIST