***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 14:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım A.Ş. 2.805,58 % 0,0315 % 0,0078 % 24,8472
Piramit Yatırım A.Ş. 9.094,21 % 0,0105 % 0,0254 % 241,6348
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046407
BIST
15:052.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 41,30
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:0517,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1583
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5907
En Düşük
17,4264
15:0518,0150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,3010
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:05969,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,82
|Açılış
|: 969,37
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:03
|POLTK
|678,80
|9.878.709
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.931.588
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.968.060
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|21.036.908
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,34
|32.246.598
|% -5,27
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|55,10
|32.503.414
|% -3,33
|
|PENTA
|412,70
|32.178.056
|% -3,12
|
|THYAO
|50,60
|2.809.636.668
|% 1,24
|
|SISE
|20,92
|1.184.809.752
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,05
|1.092.661.959
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,54
|954.617.145
|% 3,42
|
|EREGL
|27,66
|774.285.343
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,05
|1.092.661.959
|% 2,69
|
|ODAS
|3,61
|773.500.886
|% 3,44
|
|YKBNK
|4,54
|954.617.145
|% 3,42
|
|TSKB
|2,20
|193.429.446
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,46
|559.963.133
|% 2,30
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5777
|17,5850
|% 0,88
|
|Euro
|18,0167
|18,0312
|% 1,79
|
|Sterlin
|21,0731
|21,1788
|% 1,28
|
|Frank
|18,0948
|18,2038
|% 1,69
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,69
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|4,03
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,61
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|12,00
|
|Tam
|6.549
|6.609
|-15,00
|
|Yarım
|3.191
|3.231
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,46
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18GSDHO
Yüzde 4.88 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 366, 048 adet işlem
-
15:17KONYA
Yüzde 9.84 oranında artışla 1, 318.00 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 897 adet işlem
-
15:16KLRHO
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 754 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ISCTR, TCELL
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 75 artarak (% 1.66 ) 2, 195