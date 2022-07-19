***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ak Yatırım A.Ş. 288.119,64 % 0,0206 % 0,0692 % 335,4406BGC Yatırım A.Ş. 7.082,57 % 0,03 % 0,0017 % 5,6739Deniz Yatırım A.Ş. 101.883,73 % 0,0013 % 0,0245 % 1.819,5252QNB Finans Yatırım A.Ş. 27.207,31 % 0,021 % 0,0065 % 31,1373Global Yatırım A.Ş. 134.048,47 % 0,0179 % 0,0322 % 180,4831İnfo Yatırım A.Ş. 1.384.938,04 % 0,0144 % 0,3328 % 2.303,9126İş Yatırım A.Ş. 99.760,67 % 0,0142 % 0,024 % 168,2539Phillip Capital Yatırım A.Ş. 40.024,13 % 0,014 % 0,0096 % 68,7079Tacirler Yatırım A.Ş. 11,09 % 0,021 % 0 % 0,0127Tera Yatırım A.Ş. 398.126,14 % 0,0166 % 0,0957 % 574,9158Yatırım Finansman A.Ş. 94.809,25 % 0,0208 % 0,0228 % 109,3822Halk Yatırım A.Ş. 2.705,43 % 0,0315 % 0,0007 % 2,0641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046408BIST