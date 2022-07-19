***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 15:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım A.Ş. 288.119,64 % 0,0206 % 0,0692 % 335,4406
BGC Yatırım A.Ş. 7.082,57 % 0,03 % 0,0017 % 5,6739
Deniz Yatırım A.Ş. 101.883,73 % 0,0013 % 0,0245 % 1.819,5252
QNB Finans Yatırım A.Ş. 27.207,31 % 0,021 % 0,0065 % 31,1373
Global Yatırım A.Ş. 134.048,47 % 0,0179 % 0,0322 % 180,4831
İnfo Yatırım A.Ş. 1.384.938,04 % 0,0144 % 0,3328 % 2.303,9126
İş Yatırım A.Ş. 99.760,67 % 0,0142 % 0,024 % 168,2539
Phillip Capital Yatırım A.Ş. 40.024,13 % 0,014 % 0,0096 % 68,7079
Tacirler Yatırım A.Ş. 11,09 % 0,021 % 0 % 0,0127
Tera Yatırım A.Ş. 398.126,14 % 0,0166 % 0,0957 % 574,9158
Yatırım Finansman A.Ş. 94.809,25 % 0,0208 % 0,0228 % 109,3822
Halk Yatırım A.Ş. 2.705,43 % 0,0315 % 0,0007 % 2,0641
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046408
BIST