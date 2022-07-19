***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 15:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Deniz Yatırım A.Ş. 24,26 % 0,0032 % 0,0001 % 3,1854
Gedik Yatırım A.Ş. 185.297,15 % 0,0105 % 0,7666 % 7.300,2827
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046409
BIST
14:562.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 40,97
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
14:5617,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1556
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
14:5618,0392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,3252
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
14:56969,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,67
|Açılış
|: 969,22
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:56
|POLTK
|678,80
|9.850.879
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.677.400
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.967.997
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|151.491.032
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,42
|31.876.450
|% -4,46
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,90
|32.065.930
|% -3,68
|
|PENTA
|411,20
|31.848.568
|% -3,47
|
|THYAO
|50,60
|2.800.961.423
|% 1,24
|
|SISE
|20,92
|1.177.707.989
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,08
|1.053.892.577
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,53
|950.343.371
|% 3,19
|
|EREGL
|27,68
|772.743.863
|% 1,32
|
|EKGYO
|3,08
|1.053.892.577
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,53
|950.343.371
|% 3,19
|
|ODAS
|3,58
|708.171.757
|% 2,58
|
|TSKB
|2,20
|182.662.437
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,44
|550.171.568
|% 2,06
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5822
|17,5880
|% 0,89
|
|Euro
|18,0257
|18,0392
|% 1,84
|
|Sterlin
|21,0704
|21,1761
|% 1,27
|
|Frank
|18,0997
|18,2088
|% 1,72
|
|Riyal
|4,6687
|4,6921
|% 0,68
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|5,22
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,53
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|12,00
|
|Tam
|6.552
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.193
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,81
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11GESAN
Yüzde 8.58 oranında artışla 51.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 247, 878 adet işlem
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15:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 75 artarak (% 1.64 ) 2, 657
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15:10POLHO
Yüzde 6.98 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 163, 525 adet işlem
-
15:09AGHOL
Yüzde 7.16 oranında artışla 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 517, 666 adet işlem
-
15:08NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 120, 581 adet işlem