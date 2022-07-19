***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 15:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022/06
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı
14:512.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 41,43
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
14:5117,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1519
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
14:5118,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3312
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
14:51970,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,53
|Açılış
|: 970,08
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:50
|POLTK
|678,80
|9.850.879
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.673.572
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.967.997
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|21.021.683
|% 9,96
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,37
|31.466.918
|% -4,97
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,80
|31.724.107
|% -3,86
|
|PENTA
|410,90
|31.684.134
|% -3,54
|
|THYAO
|50,60
|2.792.471.407
|% 1,24
|
|SISE
|20,90
|1.168.209.114
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,08
|1.047.882.841
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,52
|939.085.345
|% 2,96
|
|EREGL
|27,68
|769.847.816
|% 1,32
|
|EKGYO
|3,08
|1.047.882.841
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,52
|939.085.345
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|700.087.413
|% 2,29
|
|TSKB
|2,20
|177.204.284
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,44
|540.638.313
|% 2,06
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5813
|17,5903
|% 0,91
|
|Euro
|18,0212
|18,0362
|% 1,82
|
|Sterlin
|21,0784
|21,1841
|% 1,31
|
|Frank
|18,1027
|18,2117
|% 1,74
|
|Riyal
|4,6677
|4,6911
|% 0,66
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|4,95
|
|Altın Gr.
|970
|971
|11,04
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|12,00
|
|Tam
|6.554
|6.615
|-9,00
|
|Yarım
|3.194
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,04
|
Seans Raporu
14:50
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15:05XU100
Endeks 2, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 20, 603.00 milyon TL de
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15:04DENGE
Yüzde 4.94 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 153, 076 adet işlem
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15:03AGHOL
Yüzde 7.34 oranında artışla 59.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 506, 706 adet işlem
-
15:02RAYSG
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 316 adet işlem
-
15:01HUBVC
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 056 adet işlem